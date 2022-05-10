Под завалами пятиэтажки в Изюме нашли тела 44 гражданских, - ОВА

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждый, и за каждый они заплатят!"- написал он.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированных селах в Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты проверяют дома местных жителей.

Как сообщалось ранее, в этом районе продолжает увеличиваться количество живой силы России и вражеской техники. Оккупанты роют окопы, устанавливают блиндажи, прячась в лесах.

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