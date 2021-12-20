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Затронет и вакцинированных: в Германии планируют ужесточить карантин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Германии планирует с 28 декабря ужесточить карантинные ограничения. Они затронут вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.

По данным издания, кабинет министров Германии планирует завтра, 21 декабря, принять новые карантинные меры из-за распространения коронавируса. Ограничения затронут не только непривитых, но и вакцинированных, и перенесших коронавирус.

Ожидается, что ограничения вступят в силу с 28 декабря. С этой даты в частных встречах смогут участвовать не более 10 человек как в помещениях, так и на открытом воздухе. Непривитые могут встречаться только с представителями двух домохозяйств или семей.

С 28 декабря в Германии планируется закрыть клубы и дискотеки. Ожидается, что культурные учреждения и рестораны продолжат работу, но только для привитых и переболевших коронавирусом.

Напомним, ранее Германия объявила Британию зоной распространения мутаций коронавируса.

Отметим, с начала декабря в Германии ужесточили ограничения для непривитых от коронавируса.

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