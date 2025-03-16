Затриманому за вбивство активіста Дем'яна Ганула вручили підозру, - джерела

Убивство активіста Ганула в Одесі

14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Як стало відомо, його застрелили серед білого дня. Поліція одразу взялася за розслідування злочину, а глава МВС взяв його під особистий контроль.

Пізніше РБК-Україна, посилаючись на власні джерела написало, що підозрюваним є Сергій Шалаєв. Що відомо про активіста Дем'яна Ганула у його вбивство - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.