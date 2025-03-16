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Затриманому за вбивство активіста Дем'яна Ганула вручили підозру, - джерела

Фото: підозрюваного у вбивстві активіста Ганула повідомили про підозру (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Затриманому за вбивство активіста Дем'яна Ганула вручили підозру. Мова йде про звинування одразу по двох статтях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Фігуранту оголосили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

Прокуратура просить суд відправити затриманого під варту без альтернативи внесення застави.

Убивство активіста Ганула в Одесі

14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Як стало відомо, його застрелили серед білого дня. Поліція одразу взялася за розслідування злочину, а глава МВС взяв його під особистий контроль.

Пізніше РБК-Україна, посилаючись на власні джерела написало, що підозрюваним є Сергій Шалаєв. Що відомо про активіста Дем'яна Ганула у його вбивство - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса