Затримання ймовірного вбивці Фаріон та анонс передачі Україні Leopard 2: новини за 25 липня

Українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Тим часом Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні танки Leopard 2.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 25 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

У Дніпрі затримано підозрюваного у вбивстві Фаріона

У Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що зараз слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Нідерланди та Данія передадуть Україні партію танків Leopard 2

14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України, будуть відправлені цього літа. Бойові машини було відремонтовано та випробувано в останні місяці, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Останні 2 танки проходять перевірочні випробування, а перші 12 вже готові до відправки. Усі 14 танків будуть доставлені до кінця літа.

На території Румунії впали уламки російського "Шахедів"

У Румунії, після нічної атаки Російської Федерації на Україну, було виявлено уламки "Шахедів", розповіла глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Румунії Лумініца Одобеску.

У російській ракеті, яка вдарила по "Охматдиту", був американський чіп, - NYT

Цього місяця російські окупанти атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Виявилося, що крилата ракета РФ могла бути оснащена мікросхемою зі США, повідомляє NYT.

Одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або FPGA), яку виробляють американські компанії Advanced Micro Devices і Intel.

"Зрада скасовується". Спікер ВР заявив, що законопроект про "відкуп" за корупцію виправлять

Законопроект 11340 про можливість "відкупу" для корупціонерів ще буде доопрацьовано. Над цим зараз працює відповідний парламентський комітет, зазначив спікер ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, комітет погодився з тим, що в законі обов'язково має бути передбачене питання, що "відкупитися" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували збитки та активно співпрацюють із слідством.