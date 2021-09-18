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В Затоке в баре застрелили мужчину. Полиция ввела операцию "Сирена"

Автор: Валерия Полищук

В курортном городе Затока в одном из баров произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция ввела операцию "Сирена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

В течение часа правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. У него изъяли охотничье ружье, которое предположительно орудие преступления.

Фото: в Затоке в баре застрелили мужчину из охотничьего ружья (od.npu.gov.ua)

Следователи классифицировали инцидент как умышленное убийство. За совершение преступления грозит до 15 лет лишения свободы.

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ЗатокаОдесса