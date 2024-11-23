Заступник начальника патрульної поліції Одеської області потрапив у ДТП: що відомо

Минулої неділі, 17 листопада, заступник начальника управління патрульної поліції в Одеській області потрапив у ДТП. Однак в медіа шириться неправдива інформація щодо деталей події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал патрульної поліції Одеської області.

В опублікованому дописі сказано, що того дня на розі вулиць Миколи Лисенка та Олексія Вадатурського сталась ДТП з потерпілими за участі авто Mitsubishi та Suzuki.

Водій автомобіля Mitsubishi рухався вулицею Олексія Вадатурського в напрямку вулиці Іцхака Рабіна та не надав перевагу в русі автомобілю Suzuki. В результаті цього сталось зіткнення.

У патрульній поліції підтвердили, що пасажиром авто Suzuki дійсно був заступник начальника управління, який отримав травми. Крім того, травмувалась його дружина, яка безпосередньо керувала автомобілем.

"Зазначимо, що саме водій авто Mitsubishi перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водійка Suzuki за висновком лікарів - твереза. Обставини та деталі цієї ДТП підтверджують також слова очевидців, які перебували поряд з місцем пригоди", - йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі патрульної поліції додали, що оформленням ДТП займалася слідчо-оперативна група. Наразі слідство ще триває. Крім того, поліцейські закликали не поширювати недостовірну інформацію.

"Тож не поширюйте недостовірну інформацію, довіряйте перевіреним офіційним джерелам", - резюмували у патрульній поліції.