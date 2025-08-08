Застряглі на кордоні РФ і Грузії українці припинили голодування, - МЗС

Як зазначили в МЗС, у ніч із 6 на 7 серпня представник посольства України в Грузії прибув на пункт пропуску "Даріалі" і зустрівся з українцями, які застрягли там.

Вже 7 серпня громадянам України надали необхідну медичну допомогу. З грузинською стороною домовилися про забезпечення подальшої медичної допомоги.

"8 серпня представник депортованих громадян України, з яким наші дипломати підтримують постійну комунікацію, інформував Посольство України в Грузії про припинення голодування наших співвітчизників, оголошеного 5 серпня", - додали в міністерстві.

МЗС разом із посольствами України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями працює над поверненням застряглих громадян на Батьківщину.

Зокрема, триває активна робота з представниками влади Грузії та Молдови, щоб розблокувати транзитний шлях і вирішити всі логістичні перешкоди. За минулий місяць з пункту пропуску "Даріалі".

Також МЗС закликало Росію відправляти депортованих українців безпосередньо на кордон України з РФ або Білоруссю.