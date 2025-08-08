Застряглі на кордоні РФ і Грузії українці припинили голодування, - МЗС
Українці, яких не випускають із грузинського пункту пропуску після депортації з Росії, припинили голодування. Ведеться робота, щоб повернути їх на Батьківщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Як зазначили в МЗС, у ніч із 6 на 7 серпня представник посольства України в Грузії прибув на пункт пропуску "Даріалі" і зустрівся з українцями, які застрягли там.
Вже 7 серпня громадянам України надали необхідну медичну допомогу. З грузинською стороною домовилися про забезпечення подальшої медичної допомоги.
"8 серпня представник депортованих громадян України, з яким наші дипломати підтримують постійну комунікацію, інформував Посольство України в Грузії про припинення голодування наших співвітчизників, оголошеного 5 серпня", - додали в міністерстві.
МЗС разом із посольствами України в Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями працює над поверненням застряглих громадян на Батьківщину.
Зокрема, триває активна робота з представниками влади Грузії та Молдови, щоб розблокувати транзитний шлях і вирішити всі логістичні перешкоди. За минулий місяць з пункту пропуску "Даріалі".
Також МЗС закликало Росію відправляти депортованих українців безпосередньо на кордон України з РФ або Білоруссю.
Голодування українців
Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що група з п'ятьох українців застрягла в грузинському пункті пропуску "Даріалі" після того, як їх депортувала Росія.
Громадян України залишили без паспорта, у них також зібрали біометричні дані.
На цьому тлі вищезгадані українці на знак протесту оголосили голодування.