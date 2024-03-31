Застрелили з "Макарова" та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Мі-8

У лютому цього року в Іспанії вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8 в рамках спецоперації ГУР. Його застрелили з пістолета "Макарова", а потім декілька разів переїхали автомобілем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними NYT, вбивць Кузьмінова було двоє. На місці злочину вони залишили гільзи від 9-міліметрових патронів до пістолета "Макарова". Ці гільзи, на думку NYT, є важливим доказом, оскільки такі патрони зазвичай використовують в країнах "колишнього комуністичного блоку".
Автомобіль, яким вбивці декілька разів переїхали тіло Кузьмінова, знайшли за кілька кілометрів від місця події. Машину спалили, застосувавши спеціальні засоби.
Фахівцям знадобився тиждень, щоб ідентифікувати марку та модель автомобіля та встановити, що його викрали за два дні до вбивства в місті Мурсія, яке знаходиться приблизно в годині їзди від місця злочину.
Крім того, як з'ясувала NYT, росіянин виїхав з України в жовтні 2023 року. В Іспанії він оселився в місті Ла-Вільяхойоса на узбережжі Середземного моря. Кілери, за інформацією NYT, знайшли Кузьмінова після того, як він запросив свою колишню дівчину до себе в Іспанію.
"Це стало серйозною помилкою", - сказав один з українських чиновників, який також поговорив із NYT.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.
Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова. Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.
Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.
Нагадаємо, 19 лютого в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в Аліканте було знайдено тіло російського пілота Максима Кузьмінова. Пізніше в ГУР підтвердили, що загиблий - дійсно Кузьмінов.
Іспанські ЗМІ писали, що пілот був вбитий "професіоналами". Вони слідкували за ним за допомогою камер спостереження.
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