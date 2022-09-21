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Застосовував тортури до мирних жителів. Полковнику Росгвардії повідомлено про підозру

Фото: прокуратура повідомила про підозру полковнику Росгвардії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Прокуратура повідомила про підозру полковнику Росгвардії, який з березня керував окупантами на Херсонщині. За його вказівкою російські війська катували людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"У квітні 2022 року за його вказівкою окупанти застосували фізичні та психологічні тортури до двох затриманих місцевих жителів, щоб отримати від них інформацію про причетність до ЗСУ, місця знаходження українських захисників та сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Окупанти кілька днів утримували чоловіків в одній із захоплених адміністративних будівель, а також у слідчому ізоляторі, де систематично били дубинками, загрожували розправою та застосовували електричний струм.

"Російські військові намагалися схилити полонених до співпраці, пропонуючи їм посади у псевдоправоохоронних органах", - зазначили у ОГП.

Полковнику заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, спійманому у Харківській області. Він очолював так звану "народну міліцію" у Балклії під час окупації.

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