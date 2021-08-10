Заставлял подчиненного брать взятки: разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы

По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам с/х технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры области должны платить дань.

Так, чиновник был задержан во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8 тысяч 250 долларов.

Известно, что во время задержания он пытался выбросить деньги, но правоохранители зафиксировали эту попытку.

Отмечено, что ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тысяч долларов.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.