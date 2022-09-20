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"Заспокійливе для Z-аудиторії": В ОП відреагували на бажання окупантів провести "референдуми"

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента України відреагували на плани окупантів провести референдуми на захоплених територіях. Там вважають, що таким чином Росія продовжує вигадувати заспокійливе для внутрішньої аудиторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Різниця очевидна", - додав радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, вчора "громадська палата" так званої "ДНР" попросила ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.

З аналогічним зверненням до свого ватажка виступила "влада" так званої "ЛНР".

Вже сьогодні за негайний "референдум" виступили окупанти на Херсонщині.

При цьому у РФ також заявили про необхідність псевдоголосування на окупованих територіях. Там впевнені, що такий крок дозволить загарбникам заявити про напад на Росію.

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