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Для защиты от COVID может потребоваться три прививки каждый год, - исследование

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Великобритания, Четверг 30 декабря 2021 09:51
Для защиты от COVID может потребоваться три прививки каждый год, - исследование Фото: для защиты от COVID может потребоваться три прививки каждый год (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным британского Агентства здравоохранения, эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма "Омикрон", чем для "Дельты" во все периоды после прививки.

В частности, исследование проводилось на 147 597 случаев заболевания "Дельтой" и 68 489 - "Омикрона" в Великобритании.

Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний "Дельтой" в течение по меньшей мере девяти недель.

Впрочем, эффективность против штамма "Омикрон" была примерно на 30% ниже и снизилась еще больше за девять недель.

Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас заявила, что это "только начало понимания эффективности вакцинации", но "похоже, что может понадобиться регулярная ревакцинация".

"Вероятно, нам нужны бустеры, скажем, два или три в год", - сказала она.


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Великобритания Вакцина от коронавируса
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