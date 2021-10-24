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Не защищен от терактов. Япония остановила реактор одной из АЭС

Автор: Дмитрий Левицкий

В японской префектуре Фукуи решили остановить реактор атомной электростанции "Михама". Это произошло всего через четыре месяца после возобновления его работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Почему остановили реактор

Как отмечает Kyodo, японская компания Kansai, которая управляет электростанцией, не смогла вовремя внедрить надлежащие антитеррористические меры. Приостановление работы реактора произошло раньше конечного срока для выполнения таких мер.

Теперь на реакторе АЭС пройдет проверка по безопасности, после которой компания должна будет внести изменения в работу своих объектов и возобновить работу выключенного реактора.

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