UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защищают город, раненых и мертвых. Зеленский объяснил мотивы защитников Мариуполя

Фото: Защитники Мариуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский рассказал российским журналистам о мотивации украинских войск, защищающих Мариуполь от войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

"Их семьи ображались. Я говорил с ребятами. Я говорил, что если нужно выйти, чтобы выжить, то сделайте это. Я давал им выбор. Они сказали: Мы не можем, мы не бросим раненых. Более того, они сказали: Мы не бросим убитых... Поэтому они защищают город, защищают раненых и защищают мертвых, которых они хотят похоронить", – заявил Зеленский.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предостерег от "общей вины" за осаду Мариуполя. Французские власти пытаются организовать гуманитарный коридор в город.

К слову, Роскомнадзор запретил российским медиа публиковать интервью Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМариупольВооруженные силы УкраиныАзовВойна России против Украины