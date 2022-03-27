Защищают город, раненых и мертвых. Зеленский объяснил мотивы защитников Мариуполя

"Их семьи ображались. Я говорил с ребятами. Я говорил, что если нужно выйти, чтобы выжить, то сделайте это. Я давал им выбор. Они сказали: Мы не можем, мы не бросим раненых. Более того, они сказали: Мы не бросим убитых... Поэтому они защищают город, защищают раненых и защищают мертвых, которых они хотят похоронить", – заявил Зеленский.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предостерег от "общей вины" за осаду Мариуполя. Французские власти пытаются организовать гуманитарный коридор в город.