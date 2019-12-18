На заседании аграрного комитета подрались депутаты от ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Батькивщины"

Во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла драка между народными депутатами Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В драке участвовали нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко и нардеп от фракции “Слуга народа” Андрей Мотовиловец.

Представители “ОПЗЖ” и “Батькивщины” заблокировали место председателя комитета.

Николай Сольский После драки глава комитета объявил перерыв на 15 минут.

Напомним, аграрный комитет проголосовал за обращение к председателю Верховной рады с просьбой назначить заседание на следующую неделю.

Комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря. Народные депутаты поддержали соответствующее решение.

Ранее РБК-Украина писало, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение законопроекта будет зависеть от скорости обработал правок в комитете.

Также сообщалось, что вчера спикер парламента Разумков закрыл вечернее заседание Рады сразу же после его начала. Разумков заявил, что народные депутаты вернутся к консультациям по закону о рынке земли.