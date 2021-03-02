Зарплату мобильных бригад привяжут к числу вакцинаций: 25 гривен за первую прививку

Указано, что ведомство обнародовало объявление о заключении договоров по направлению вакцинация против COVID-19. НСЗУ будет заключать договоры по этому пакету с медучреждениями, которые будут в списке, определенном руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации госуровня из-за распространения COVID-19.

Отмечается, что на первом этапе вакцинации в этих заведениях будут сформированы мобильные команды.

В первый месяц работы команды на одну мобильную команду НСЗУ будет выплачивать 8 тысяч гривен.

"Далее оплату поставщикам услуг будут получать по результатам работы. То есть за фактическое количество провакцинированных человек: 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую. Информацию о проделанной вакцинации предоставители будут вносить в электронную систему здравоохранения и только на основании этой информации НСЗУ осуществлять оплату за фактически предоставленные услуги", - сказано в сообщении.