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Зарплату мобильных бригад привяжут к числу вакцинаций: 25 гривен за первую прививку

Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья Украины сообщила, что зарплату мобильных бригад привяжут к числу вакцинаций. За первую прививку будут платить 25 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что ведомство обнародовало объявление о заключении договоров по направлению вакцинация против COVID-19. НСЗУ будет заключать договоры по этому пакету с медучреждениями, которые будут в списке, определенном руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации госуровня из-за распространения COVID-19.

Отмечается, что на первом этапе вакцинации в этих заведениях будут сформированы мобильные команды.

В первый месяц работы команды на одну мобильную команду НСЗУ будет выплачивать 8 тысяч гривен.

"Далее оплату поставщикам услуг будут получать по результатам работы. То есть за фактическое количество провакцинированных человек: 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую. Информацию о проделанной вакцинации предоставители будут вносить в электронную систему здравоохранения и только на основании этой информации НСЗУ осуществлять оплату за фактически предоставленные услуги", - сказано в сообщении.

Напомним, в Программе медицинских гарантий-2021 заложили пакет вакцинации от коронавируса. Он будет бесплатным для граждан.

Как писало РБК-Украина, в Программе медицинских гарантий заложили около 10 млрд гривен на борьбу с COVID-19.

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Новости Украины НСЗУвакцинацияКоронавирус
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