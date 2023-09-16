Зарізали та зламали ноги капітану. Окупант розповів про дії ув'язнених на фронті (перехоплення)

"У нас один тут, не з нашого взводу, командиру своєму ноги порізав. Ми ось не знаємо зараз, що буде. Вони від нас метрів 800 чи що стоять. Пропустили спеціально долбо*би, наші бл*дь. А нас ще поставили поряд з ними. Я кажу, за*бись, нам п*зда буде, на х*й. Скільки людей зі взводу йде. Їб*нуті люди просто", – розповів окупант.

За його словами, раніше всіх ув'язнених відправляли до "Шторм-Z", але зараз набір закінчився.

"Уже все, відмова. У нас ось тюремники є, вони капітана зарізали, всі ноги йому переламали. Це тюремники були, остання партія приходила. Сказали, більше не присилатимуть", – додав росіянин.

Військовий РФ зізнався, що зеки переходять на бік ЗСУ.

"Зеки переходять відразу до хохлів і на їхньому боці стоять", – сказав він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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