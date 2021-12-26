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Заразность "Омикрона" нейтрализует плюсы от снижения тяжести болезни, - главный инфекционист США

Автор: Артур Родивилов

Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что по мере распространения штамма "Омикрон" в стране число новых случаев, вероятно, будет продолжать расти.

"Если у вас будет много, много, много случаев с более легким течением болезни, это может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания. И мы особенно беспокоимся о непривитых. Они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, который чрезвычайно заразен для людей" , - заявил он.

Фаучи отметил, что каждый день число случаев растет. Среднее значение за прошлую неделю составляло около 150 000, и оно, вероятно, будет намного выше.

Напомним, в декабре 2021 года почти половина опрошенных украинцев (49%) ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).

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Омикрон