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Заразніший, ніж його попередники. В МОЗ розповіли про новий штам COVID FLiRT

Середа 07 серпня 2024 12:46
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Заразніший, ніж його попередники. В МОЗ розповіли про новий штам COVID FLiRT Фото: Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Новий штам коронавірусної інфекції FLiRT, який нещодавно виявили в Україні, є більш заразним, аніж його попередники. Втім, вакцинація, як й раніше, залишається ефективним засобом профілактики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

Як нагадав Кузін, нещодавно в Україні зафіксували перші три випадки нового субваріанту FLiRT: два у Києві й один в Івано-Франківській області.

"Це є один з субваріантів, який попередньо характеризується тим, що він ще швидше передається від людини до людини і ще в більшій мірі уходить від імунної відповіді, але загальні симптоми залишаються такі самі: підвищення температури тіла, переважно в перші дні захворювання, кашель, можуть виникати головний біль, біль в мʼязах", - пояснив він та зауважив, що люди, які не отримали бустерної дози вакцини - мають більші ризики заразитись.

За словами Кузіна, перші повідомлення щодо нового субваріанту почали з'являтись ще у березні. Протягом наступних місяців багато країн заявили про зростання захворюваності на COVID. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки (США) показники зросли на 25%.

Попри те, що Всесвітня організація охорони здоров'я досі не надала оцінок FLiRT, є повідомлення про те, що поточна вакцина, яка використовується для профілактичних щеплень, є ефективною.

Чи достатньо вакцин в Україні

Головний державний санітарний лікар розповів, що в країні наразі є півмільйона доз вакцин проти COVID. Як й ВООЗ, Україна також оновила національні рекомендації.

Якщо людина має супутні неінфекційні захворювання, такі як цукровий діабет, надмірну вагу або серцево-судинні захворювання, або онкологічні захворювання, повинна отримати однократне щеплення.

"Це базовий курс вакцинації, і потім такій людині рекомендується щорічний один бустер. Для медпрацівників, працівників сфери обслуговування така сама рекомендація, враховуючи їхній професійний ризик і достатню кількість контактів", - пояснив Кузін.

Людям, які не мають супутніх неінфекційних захворювань, достатньо однократної вакцинації в якості базового курсу.

"По суті, ми відійшли від цієї двократної вакцинації і певної кількості бустерів кожні пів року для деяких груп, тому зараз такі рекомендації спрощені. Тому, якщо людина не має супутніх неінфекційних захворювань, вона може щепитися однократно, і цього буде достатньо. Якщо є – тоді радимо робити щеплення щорічно", - відзначив він.

COVID-19

Пандемія COVID-19 розпочалась наприкінці 2019 року та стала випробуванням для системи охорони здоров'я по всьому світу. Хвороба доволі швидко поширювалась та призвела до великої кількості смертей. Розробка вакцини стала ключем у боротьбі із захворюванням, попри те, що COVID-19 неодноразово мутував.

В кінці липня директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Гінзбург заявив, що у столиці останніми тижнями значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19.

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COVID Мінстерство охорони здоров'я України
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