Все зараженные коронавирусом футболисты итальянского клуба выздоровели

Все футболисты итальянской "Сампдории", которые получили положительный результат теста на коронавирус, вылечились. Об этом рассказал главный тренер команды Клаудио Раньери, сообщает Football Italia.

Стоит отметить, что в "Сампдории" было зафиксировано наибольшее количество заразившихся игроков среди всех команд итальянской Серии А. Положительный результат теста получили семь игроков.

"Все наши игроки вылечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, я имел возможность периодически общаться с ними", - сказал Раньери.

Италия одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На данный момент страна находится на третьем месте (после США и Испании) по числу заболевших и на первом по количеству смертей.

Также инфекция была выявлена у троих игроков "Ювентуса" и "Фиорентины", еще по одному обнаружены в "Аталанте", "Милане" и "Вероне".

Напомним, Серия А, как и все ведущие европейские футбольные чемпионаты и еврокубки, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Пауза в чемпионате Италии продлится как минимум до 30 июня.