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После заражения крови выписку Билла Клинтона отложили на день

Автор: Артур Родивилов

Выписку Билла Клинтона перенесли на день. Накануне экс-президент попал в больницу с заражением крови.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он чувствует себя хорошо и проводит время с семьей.

"Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра", - рассказал пресс-секретарь экс-президента.

Билла Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения "инфекцией, не связанной с COVID-19". Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявлял официальный представитель Клинтона его выписку перенесли на ночь.

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Хиллари Клинтон