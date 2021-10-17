После заражения крови выписку Билла Клинтона отложили на день

Выписку Билла Клинтона перенесли на день. Накануне экс-президент попал в больницу с заражением крови.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он чувствует себя хорошо и проводит время с семьей.

"Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра", - рассказал пресс-секретарь экс-президента.