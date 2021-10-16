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После заражения крови Клинтону уже лучше, но еще одну ночь он проведет в больнице, - пресс-секретарь

Автор: Анна Полисученко

После заражения крови экс-президент США Билл Клинтон чувствует себя уже лучше. Но еще одну ночь он проведет в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter его пресс-секретаря Анхеля Уреньи.

Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре, куда он был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.

"Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился", - говорится в сообщении.

Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице.

Клинтон продолжает пребывать в прекрасном расположении духа и глубоко признателен за лечение. Также с Клинтоном созванивался действующий президент США Джо Байден.

Ранее мы писали, что экс-президент США попал в больницу: врачи сообщили о его самочувствии.

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Хиллари КлинтонСоединенные Штаты Америки