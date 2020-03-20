Заражение Шахова коронавирусом не повлияет на работу Рады, - Разумков

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Рада продолжит свою работу несмотря на то, что народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, инфицирование нардепа коронавирусом на работу самого парламента не повлияет.

Он также заверил, что несмотря на карантин, Верховная рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное - уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать – столько и буду пребывать на рабочем месте", - заявил Разумков.

Напомним, на самоизоляции находится народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Членам комитета по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовали также самоизолироваться из-за контакта с инфицированным нардепом.

Кроме того, ранее Дмитрий Разумков сдал тест на коронавирус. Его результат оказался негативным.