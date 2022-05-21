Заражение человека оспой обезьяны выявили еще в одной стране Европы

Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрировали в Швейцарии. Заболевший проживает в кантоне Берн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный департамент общественного здравоохранения Швейцарии .

Там отметили, что заболевший переносит оспу обезьян в легкой форме. Жителям страны с симптомами инфекции рекомендовано общаться к врачу.

"Первый случай был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - говорится в Twitter ведомства.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире зафиксировано 80 подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в 11 странах.

Отметим, о случаях заболевания обезьяньей оспой сообщили в Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Израиле, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.

О том, как проявляется обезьянья оспа и в чем опасность заболевания рассказала заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.