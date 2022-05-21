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Заражение человека оспой обезьяны выявили еще в одной стране Европы

Фото: первый случай обезьяньей оспы обнаружили в Швейцарии (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрировали в Швейцарии. Заболевший проживает в кантоне Берн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный департамент общественного здравоохранения Швейцарии.

"Первый случай был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - говорится в Twitter ведомства.

Там отметили, что заболевший переносит оспу обезьян в легкой форме. Жителям страны с симптомами инфекции рекомендовано общаться к врачу.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире зафиксировано 80 подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в 11 странах.

Отметим, о случаях заболевания обезьяньей оспой сообщили в Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Израиле, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.

О том, как проявляется обезьянья оспа и в чем опасность заболевания рассказала заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

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ШвейцарияОспа обезьянЭпидемия