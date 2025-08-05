Заражена їжа, пляж та брудні руки: як уникнути кишкових інфекцій влітку

Збудники гострих кишкових інфекцій

Найпоширенішими збудниками кишкових інфекцій є:

бактерії (сальмонела, кишкова паличка, шигелла, стафілокок, клебсієла, кампілобактер, протей)

віруси (ротавірус, аденовіруси кишкової групи, вірус Норфолк, ентеровіруси)

найпростіші (амеба)

Чому виникають кишкові інфекції

Найчастіше кишкові інфекції передаються такими способами:

через вживання зараженої їжі чи води, зокрема збудники інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах

під час купання у забруднених водоймах

через брудні руки і предмети побуту

Симптоми кишкових інфекцій

Збудники гострих кишкових інфекцій спричиняють запалення слизової оболонки шлунка і кишківника. У кишківнику порушується всмоктування рідини, а натомість підвищується її виділення клітинами.

Як наслідок, виникають такі симптоми:

нудота

блювання

діарея

біль у животі

млявість і слабкість

прояви інтоксикації - підвищена температура тіла, головний біль, біль у м’язах

зневоднення

У чому небезпека зневоднення

Людина, яка захворіла на гостру кишкову інфекцію, втрачає багато рідини внаслідок діареї та блювання. Через це може виникнути небезпечний стан - зневоднення, або дегідратація.

Якщо організм зневоднений, серце змушене працювати інтенсивніше, і судини головного мозку при цьому звужуються.

Такий стан впливає на пам’ять та координацію рухів, а також погіршує загальне самопочуття. Можуть виникнути судоми і навіть перебої в роботі серця.

Сильне зневоднення може призвести до розвитку ниркової недостатності, а цей стан потребує лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Найпоширеніші симптоми зневоднення у дітей:

сухість у роті

відсутність сліз, коли дитина плаче

припинення виділення сечі

сонливість, слабкість, млявість або дратівливість

Найчастіші симптоми зневоднення у дорослих:

сильна спрага

сухість у ротовій порожнині

головний біль

прискорене серцебиття та дихання

зменшення кількості сечі та зміна її кольору - сеча стає темно-жовтою

задишка

різка слабкість і запаморочення

запалі очі

посиніння губ і вушних раковин

Найчастіші симптоми зневоднення у дорослих і дітей (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Як лікують кишкові інфекції

У разі гострої кишкової інфекції треба звернутися до лікаря.

Лікування призначають залежно від збудника, а щоб його виявити, проводять лабораторну діагностику.

З раціону слід виключити смажені, солоні, гострі і жирні страви, а також сирі овочі та фрукти.

Обов’язковим є рясне пиття. Також слід приймати ентеросорбенти. Інші препарати призначить лікар після обстеження.

Не можна зволікати зі зверненням по медичну допомогу, якщо виникли ознаки зневоднення.

Як запобігти кишковим інфекціям

Щоб уникнути кишкових інфекцій, треба дотримуватися таких правил: