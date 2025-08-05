Заражена їжа, пляж та брудні руки: як уникнути кишкових інфекцій влітку

З початку року в Україні зафіксовано майже 25 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій. І ризик зараження найвищий - влітку. Небезпека таких інфекцій у тому, що вони можуть призвести до зневоднення організму.
РБК-Україна розповідає про причини гострих кишкових інфекцій, їх симптоми, ризики зневоднення і про те, як запобігти зараженню.
Найпоширенішими збудниками кишкових інфекцій є:
Найчастіше кишкові інфекції передаються такими способами:
Збудники гострих кишкових інфекцій спричиняють запалення слизової оболонки шлунка і кишківника. У кишківнику порушується всмоктування рідини, а натомість підвищується її виділення клітинами.
Як наслідок, виникають такі симптоми:
Людина, яка захворіла на гостру кишкову інфекцію, втрачає багато рідини внаслідок діареї та блювання. Через це може виникнути небезпечний стан - зневоднення, або дегідратація.
Якщо організм зневоднений, серце змушене працювати інтенсивніше, і судини головного мозку при цьому звужуються.
Такий стан впливає на пам’ять та координацію рухів, а також погіршує загальне самопочуття. Можуть виникнути судоми і навіть перебої в роботі серця.
Сильне зневоднення може призвести до розвитку ниркової недостатності, а цей стан потребує лікування у відділеннях інтенсивної терапії.
Найпоширеніші симптоми зневоднення у дітей:
Найчастіші симптоми зневоднення у дорослих:
У разі гострої кишкової інфекції треба звернутися до лікаря.
Лікування призначають залежно від збудника, а щоб його виявити, проводять лабораторну діагностику.
З раціону слід виключити смажені, солоні, гострі і жирні страви, а також сирі овочі та фрукти.
Обов’язковим є рясне пиття. Також слід приймати ентеросорбенти. Інші препарати призначить лікар після обстеження.
Не можна зволікати зі зверненням по медичну допомогу, якщо виникли ознаки зневоднення.
Щоб уникнути кишкових інфекцій, треба дотримуватися таких правил:
Раніше ми писали, що у Львові стався масштабний спалах кишкової інфекції в ресторані "Китайський привіт", відкритому ресторатором Михайлом Кацуріним, чоловіком Наді Дорофєєвої.
Масове отруєння сталося 14-15 липня, коли відвідувачі скуштували десерт сінгапурського чизкейка з кремом на основі сирих яєць. Уже 16 липня сам Кацурін повідомив, що йому стало зле, а кілька гостей також звернулися до лікарні.
Вже за кілька днів сальмонельоз підтвердили у 45 людей із загальної кількості понад 70 госпіталізованих. Усі вони вживали десерт із сиров’яленими яйцями.
Держспоживслужба виявила низку серйозних порушень: лише 7 з 23 співробітників мали медичні книжки. Також було виявлено кілька зловживань і невідповідностей стандартам гігієни.
Згодом Кацурін пообіцяв, що всі відвідувачі отримують компенсацію витрат на лікування. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм, що загрожує штрафом або до трьох років позбавлення волі за рішенням суду.
Зрештою, напочатку серпня "Китайський привіт" у Львові знову відкрився для відвідувачів, а ресторатор анонсував впровадження міжнародного стандарту якості ISO 22000: кухню повністю оновили, перейшли на пастеризовані яєчні суміші, встановили ультрафіолетові знезаражувачі, бактерицидні лампи, зони очищення; ввели регулярні медогляди і змиви з поверхонь. Ресторан навіть освятив священник, щоб убезпечити заклад у майбутньому.
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При написанні матеріалу використовувалися дані МОЗ і Центру громадського здоров’я.