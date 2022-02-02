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"Зарабатывала" полмиллиона гривен на COVID-сертификатах. На Закарпатье задержали врача

Автор: Мария Кучерявец

На Закарпатье задержали врача по подозрению в мошенничестве с сертификатами о вакцинации. Она могла зарабатывать ежемесячно около полумиллиона гривен на продаже COVID-документации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета.

По данным правоохранителей, к "схеме" женщина привлекла знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов, не желавших вакцинироваться.

"За 3,5 тысячи грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактического прививки", - рассказали в ведомстве.

По данным СБУ, таким образом злоумышленница подделывала ежемесячно почти 100 медицинских "документов".

Сейчас обеим злоумышленницам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Идет следствие.

Фото: на Закарпатье задержали врача по подозрению в подделке COVID-сертификатов (ssu.gov.ua)

Напомним, во Львовской области разоблачили схему подделки ПЦР-тестов для пассажиров международных автобусов.

Добавим, в Луганской области депутат организовал продажу поддельных COVID-сертификатов и тестов.

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Служба безопасности Украинысертификат вакцинации