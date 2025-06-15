"Запустили ракету у моє вікно": Нетаньяху заявив, що Іран намагався його вбити

Плани ліквідації Хаменеї

З 13 червня, коли почався обмін ударами між Ізраїлем та Іраном, ізраїльська армія ліквідувала вже 20 іранських командирів та чиновників. Серед них трапляються доволі високопосадові особи - вбито начальника генерального штабу армії Ірану, командувача ППО країни, командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та низку інших.

Американське видання The Wall Street Journal написало, що Ізраїль не виключає сценарію, за якого верховного лідера Ірану буде фізично усунуто. Один з ізраїльських чиновників підтвердив, що ліквідація Хаменеї для Ізраїлю - "не табу".

Видання Reuters 15 червня повідомило, що Трамп заборонив Ізраїлю ліквідацію Хаменеї. Втім, в Тель-Авіві поспішили спростувати публікацію агентства - мовляв, це неправда.

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