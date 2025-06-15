"Запустили ракету у моє вікно": Нетаньяху заявив, що Іран намагався його вбити

Іран намагався вбити прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху ракетним ударом. Також під прицілом Тегерана нібито перебуває президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нетаньяху в ефірі американського телеканалу Fox News.

Нетаньяху спростував інформацію про те, що Трамп нібито заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану, аятолу Алі Хаменеї. Натомість, за його словами, Іран намагається вбити ізраїльського лідера. "Вони запустили ракету прямо у моє спальне вікно", - сказав прем'єр. Також Нетаньяху розповів журналістам, що Іран вважає головними перешкодами на шляху до контролю Близького Сходу саме Ізраїль та США. Саме тому, мовляв, Тегеран планує вбити прем'єра Ізраїля та президента Сполучених Штатів. "Вони хочуть його (Трампа - ред.) вбити. Слухайте, він для них ворог номер один. Він рішучий лідер. Він ніколи не йшов шляхом слабких спроб домовитися, як це робили інші", - заявив Нетаньяху.