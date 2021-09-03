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Запуск серийного производства Tesla Cybertruck могут отложить до 2023

Автор: РБК-Украина

Американская компания Tesla снова отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. На этот раз до 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс Electrek.

Как пишет издание, глава Tesla Илон Маск в разговоре с топ-менеджерами заявил, что премьера готового Cybertruck пройдет не ранее конца 2022 года, а массовая сборка начнется только во второй половине 2023 года.

"Это совершенно особенный проект. Как ошибка в матрице. Как автомобиль, который разработали специально для Нео", - цитирует издание Маска.

Отметим, концепт Tesla Cybertruck представили еще в ноябре 2019 года, а серийное производство ожидалось до конца 2021.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии разработали инновационную литий-металлическую батарею для электромобилей, удельная плотность хранения энергии которой выше, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов.

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TeslaИлон Маск