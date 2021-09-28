Запретят ходить в магазины и кафе. В Сиднее введут ограничения для невакцинированных

Отмечено, что самый густонаселенный город Австралии планирует постепенно ослаблять ограничения с 11 октября по декабрь.

"Людям, которые решили не вакцинироваться, может быть запрещен вход в магазины, рестораны и развлекательные заведения даже после того, как государство снимет все ограничения", - говорится в сообщении.

Так, бары, рестораны, спортивные залы и парикмахерские планируют возобновить работу уже в октябре.

Следующие послабления власти планируют ввести после вакцинации 80% населения.