Запретят ходить в магазины и кафе. В Сиднее введут ограничения для невакцинированных

Власти Сиднея планируют ввести ограничения для невакцинированных от коронавируса после ослабления карантина. Непривитых могут не пустить в магазины и заведения общественного питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечено, что самый густонаселенный город Австралии планирует постепенно ослаблять ограничения с 11 октября по декабрь.
"Людям, которые решили не вакцинироваться, может быть запрещен вход в магазины, рестораны и развлекательные заведения даже после того, как государство снимет все ограничения", - говорится в сообщении.
Так, бары, рестораны, спортивные залы и парикмахерские планируют возобновить работу уже в октябре.
Следующие послабления власти планируют ввести после вакцинации 80% населения.