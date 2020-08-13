Запрет строить доступное жилье в пригородах выгоден крупным застройщикам, - эксперт

Фото: строительство (РБК-Украина)

Эксперт объяснил, почему Минрегион не разрешает строить доступное жилье в пригородах

Пункт 6.1.3 Государственных строительных норм, который запрещает строительство домов выше 4 этажей в пригородах, защищает интересы крупных застройщиков-монополистов, которые строят высотки в Киеве и не хотят конкуренции от девелоперов, работающих в пригородах.

Об этом заявил эксперт Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что накануне строители в очередной раз призвали Кабмин отменить эту норму и снять ограничения высотности домов в пригороде.

Тема, как отметил эксперт, "важная, потому что касается напрямую монополистов застройщиков, лоббистских изменений в ГСН, которые вносились еще при прошлой власти, но все еще действуют".

"Речь идет о ГСН Б.2.2-12: 2018 и новой редакции ГСН Б.2.2-12: 2019. Там существует пункт 6.1.3, согласно которому в селах численностью населения более 1 тыс. человек допускается усадебная застройка и многоквартирные жилые дома высотой до 12 метров (четыре этажа). В пгт можно строить уже 5 этажей. До 9 этажей - в городах с населением до 50 тыс. человек, а 16-этажки - с 50 до 100 тыс. человек. В крупных городах и мегаполисах высотность устанавливается уже документацией по пространственному планированию", - отметил Марунич.

Такие ГСН, по его словам, были разработаны и были утверждены Минрегионом "во времена работы там замминистром Льва Парцхаладзе. Он - известный киевский застройщик. ГСН начали оспаривать в судах. А для этого есть все основания, ибо есть подозрения, что Минрегион превысил свои полномочия включив регуляторные нормы в ГСН. Да и по отношению к местным громадам некрасиво получается - тут децентрализация, застройщик в селе крупный источник пополнения местного бюджета, а Минрегион, который как раз и должен радеть за местные доходы, берет и урезает их".

"Если смотреть масштабно, то пункт 6.1.3 ГСН скорее защищает интересы крупных застройщиков-монополистов, которые строят высотки в Киеве и не хотят конкуренции от девелоперов, работающих в пригородах. Им удается договариваться между собой и с властями, в частности, Киева и держать фактически делить между собой крупные города. Девелоперы помельче нашли выход и ушли в пригороды. В принципе, почти тот же Киев, а цены на жилье дешевле. Такая конкуренция крупным застройщикам, естественно, не понравилась и вот мы получаем пункт 6.1.3 в ГСН и высокие цены на жилье благодаря отсутствию достаточного количества квадратных метров для людей в пригородах. А это не только ущемление интересов застройщиков помельче, а и своеобразная дискриминация среднего класса, людей из других городов, которые работают в Киеве и мечтают о доступных квартирах – их как раз можно находить в пригородах", - считает Марунич.

Также эксперт напомнил, что ранее Зеленский, к которому обращались застройщики, "уже давал поручение Минрегиону и министру решить вопрос с ГСН и убрать ограничения по высотности в пригородах", однако норма все еще действует. "Никогда такого не было и вот опять. Ну посмотрим может хоть сейчас Минрегион отреагирует", - подытожил Марунич.

Напомним, новые Государственные строительные нормы с включенным пунктом 6.1.3, ограничивающий высотность застройки, вступили в силу в Украине 1 сентября 2018 г.

Нормы были обжалованы застройщиками в судах, поскольку, по мнению многих Минрегион превысил свои полномочия, тем, что включил в ГСН регуляторные нормы. Пока суды рассматривали иски против норм 2018 года, в Минрегионе за подписью Парцхаладзе с 1 декабря 2019 ввели в действие новые нормы, где остался пункт о высотности застройки.

Как писало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киеве открыл производство по иску ОО "Коло українських будівельників" к Минрегиону об отмене пункта Государственных строительных норм, запрещающих высотную застройку в сельских населенных пунктах.