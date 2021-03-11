Запрет на экспорт вакцины от COVID-19 из Евросоюза продлили середины 2021 года

Европейская комиссия продлила до конца июня 2021 года механизм разрешения на экспорт вакцин от COVID-19 . Это связано с постоянными задержками с поставками некоторых вакцин в страны Европейского союза.

Как отмечается в сообщении, механизм разрешения на экспорт применяется только к экспорту от компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о предварительных закупках (APA). Эти соглашения обязывают производителей вакцин доставить в страны-члены ЕС заранее согласованное количество вакцин. Механизм предусматривает разрешение на экспорт вакцин против COVID-19 за пределы ЕС.

В то время, ЕС продолжает оставаться ведущим поставщиком вакцин во всем мире. За шесть недель существования этого механизма (с 30 января 2021 года) было удовлетворено 249 запросов на экспорт в 31 страну в общей сложности на 34 миллиона доз, поскольку они не угрожали договорным обязательствам между ЕС и производителями вакцин. Не был удовлетворен только один запрос на экспорт.

Основные направления экспорта включают Соединенное Королевство (примерно 9,1 миллиона доз), Канаду (3,9 миллиона), Мексику (3,1 миллиона), Японию (2,7 миллиона), Саудовскую Аравию (1,4 миллиона), Гонконг (1,3 миллиона), Сингапур (1 миллион), США (1 миллион), Чили (0,9 миллиона) и Малайзия (0,8 миллиона).