Запрет на экспорт вакцины от COVID-19 из Евросоюза продлили середины 2021 года
Европейская комиссия продлила до конца июня 2021 года механизм разрешения на экспорт вакцин от COVID-19. Это связано с постоянными задержками с поставками некоторых вакцин в страны Европейского союза.
Об этом сообщается на сайте Еврокомисии.
Как отмечается в сообщении, механизм разрешения на экспорт применяется только к экспорту от компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о предварительных закупках (APA). Эти соглашения обязывают производителей вакцин доставить в страны-члены ЕС заранее согласованное количество вакцин. Механизм предусматривает разрешение на экспорт вакцин против COVID-19 за пределы ЕС.
В то время, ЕС продолжает оставаться ведущим поставщиком вакцин во всем мире. За шесть недель существования этого механизма (с 30 января 2021 года) было удовлетворено 249 запросов на экспорт в 31 страну в общей сложности на 34 миллиона доз, поскольку они не угрожали договорным обязательствам между ЕС и производителями вакцин. Не был удовлетворен только один запрос на экспорт.
Основные направления экспорта включают Соединенное Королевство (примерно 9,1 миллиона доз), Канаду (3,9 миллиона), Мексику (3,1 миллиона), Японию (2,7 миллиона), Саудовскую Аравию (1,4 миллиона), Гонконг (1,3 миллиона), Сингапур (1 миллион), США (1 миллион), Чили (0,9 миллиона) и Малайзия (0,8 миллиона).
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале марта 2021 года почти половина (45%) украинцев считают, что самую большую ответственность за своевременную вакцинацию населения от COVID-19 несет министр здравоохранения. Еще 22% респондентов возлагают ответственность на президента.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Gallup International в октябре-декабре 2020 года две трети украинцев (65%) были готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной.