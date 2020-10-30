Запрет абортов в Польше: в Варшаве проходит масштабный протест

В Варшаве проходит масштабная акция протеста против фактического запрета на аборты. Зафиксированы случаи стычек с противниками абортов.

Об этом сообщает TVP.

В 16:00 по местному времени участники акций собрались на центральных улицах столицы. Десятки тысяч протестующих прошли по центру Варшавы. В частности, они побывали возле канцелярии премьер-министра.

Протестующие держат в руках плакаты, в которых требуют разрешения права на аборт, а также отставки правительства. Один из главных лозунгов сегодняшней акции - "Легализация абортов - без компромиссов".

В некоторых ситуациях у участников акций происходили стычки. Правохранительные органы задерживали людей. Также создавали потасовки представители организаций, выступающих против права на аборт. Они бросали в толпу протестующих дымовые шашки и нападали на участников марша.

Одновременно с акцией в Варшаве протесты проходили во многих городах Польши, а также у посольств в европейских странах.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. С тех пор в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.