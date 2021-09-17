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Заправки и супермаркеты: в Луганской области проверяют массовое минирование

Автор: Инна Собора

Сегодня, 17 сентября, в 11:42 в полицию поступила анонимная информация о массовом минировании в Луганской области. "Заминировали" с определенными требованиями объекты промышленности, автозаправочные станции и супермаркеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Татьяну Погукай.

Правоохранители развернули работу ситуационного центра.

"Личный состав ГУНП, Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", - сообщила пресс-секретарь.

Сейчас часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено.

Фото: правоохранители проверяют массовое минирование (facebook.com/csomvd)

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Луганск