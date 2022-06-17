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Над Запорожской областью сбили российскую ракету - ОВА

Фото: над Запорожской областью сбили российскую ракету (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Силы ПВО сбили сегодня российскую ракету над Вольнянщиной Запорожской области. Предварительно, без жертв и разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Противовоздушная оборона Запорожской области около 10:00 обезвредила ракету врага над Вольнянщиной. Информация уточняется. По предварительной информации жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня россияне накрыли ракетами 4 области Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.

Впоследствии стало известно о работе сил ПВО в областях. Так, в небе над Львовской областью украинские защитники сбили российскую ракету, о приземлении вражеской цели стало известно и в Хмельницкой и Тернопольской области.

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Запорожская областьПВОракетный удар