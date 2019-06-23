В Запорожской области жестоко избили двух полицейских

В городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Сообщение о нападении поступило в Запорожское управление Департамента внутренней безопасности НПУ 19 июня 2019 года.

Оперативная группа управления установила, что 26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области возвращались после службы домой и возле одного из ночных магазинов сделали замечание несовершеннолетнему, который пил пиво и выбросил на проезжую часть стеклянную бутылку.

“В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных человек. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц”, - говорится в сообщении.

Подъехавшие избили полицейских и отобрали у них служебные удостоверения, деньги и документы. .

Согласно сообщению, полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Главные участники нападения уже установлены, это двое братьев, местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

Им заочно объявили подозрения в совершении преступления и объявили в розыск, младший уже задержан.

Фото: полиция разыскивает одного из нападавших

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