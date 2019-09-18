В Запорожской области застрелили заместителя главы ОТО

В среду, 18 сентября, у входа в поселковый совет Акимовки (Запорожская область) застрелили из автомата заместителя председателя Объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

Как сообщается, стрелявший был в маске. Отметим, что Кириллов курировал гуманитарные вопросы. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Напомним, в Киеве напали на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Слончака доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

Сейчас правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства по факту нападения на заместителя главы КГГА.

Напомним, 19 июня в Киеве от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Предварительной рабочей версией следствия было то, что депутат застрелился при чистке наградного оружия - пистолета. Пострадавшый с огнестрельным ранением был обнаружен в квартире на бульваре Перова.