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В Запорожской области запретили посещать леса

Фото: в Запорожской области запретили посещать леса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожской области запретили посещать леса. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"Согласно решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, вводится ограничения посещения населением лесов, лесных массивов, лесопарковых зон, лесополос, в том числе зон отдыха на их территории, парков (гидро-, луго-, лесопарков, парков культуры и отдыха, парков-памятников садово-паркового искусства, спортивных, детских, исторических, национальных, мемориальных и других), рекреационных зон, садов, скверов, прибрежных зон водоемов, кроме случаев служебной необходимости", - говорится в сообщении.

Напомним, в Львовской области мирным жителям временно запретили посещать леса и заезжать на их территорию транспортными средствами и самоходной техникой.

Ранее мы сообщали, что в Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес.

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