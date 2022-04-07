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В Запорожской области захватчики запретили мужчинам выезжать с оккупированной территории

Фото: Российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил поделился оперативной информацией о состоянии дел в разных уголках Украины. В Запорожье российские оккупанты ограничивают права граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

Войска РФ пытаются установить жесткий режим во временно оккупированных населенных пунктах. Там оккупационные власти принялись активно ограничивать гражданские права.

"Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации", – говорится в сообщении.

Тем временем Запорожская ОВА запретила жителям области посещать леса. Подобные ограничения ранее были введены в ряде других регионов.

К слову, премьер-министр Польши Моравецкий призвал мир к совместному расследованию военных преступлений РФ.

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Запорожская областьГенштаб ВСУВторжение России в УкраинуВойна России против Украины