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В Запорожской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:26
В Запорожской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все больные изолированы и им оказывается необходимая медицинская помощь

На сегодня в Запорожской области подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает прес-служба Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщается, в Запорожской области зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 9 пациентов госпитализированы, 6 пациентов находятся в самоизоляции, а 3 лица выздоровели.

Как отмечается, все больные изолированы, им оказывается медицинская помощь, а состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести.

Ранее Минздрав сообщал о 13 зараженных в Запорожской области.

Напомним, в Запорожской области, 27 марта, коронавирус подтвердили у сотрудника полиции Бердянска. По словам главы области, для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса лабораторный центр провел проверку анализов всех контактных лиц.

Также РБК-Украина сообщало, что в Запорожской области зафиксировано первое выздоровление от вируса COVID-19. Заболевшую коронавирусом женщину выписали из больницы 28 марта.

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