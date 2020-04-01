В Запорожской области зафиксировали 6 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев в области возросло до 19

В Запорожской области сегодня зафиксировали новые случаи коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, сегодня лабораторный центр подтвердил 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Все больные сейчас находятся в изоляции, им оказывается медицинская помощь. Состояние больных легкой и средней тяжести.

Отмечается, что общее количество больных коронавирусом в области возросло до 19. Выздоровели от коронавируса уже трое пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Всего с начала вспышки коронавирус был подтвержден у 3 жителей города.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области количество больных коронавирусом за сутки выросло вдвое. Коронавирус подтвердили у двух жителей Хмельницкого и жителя Шепетовки.

Как известно, по состоянию на утро 1 апреля в Украине было официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом. Коронавирус уже подтвержден в 23 областях и Киеве. Количество летальных случаев от COVID-19 возросло до 17.