ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской области зафиксировали 6 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 20:13
В Запорожской области зафиксировали 6 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев в области возросло до 19

В Запорожской области сегодня зафиксировали новые случаи коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, сегодня лабораторный центр подтвердил 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Все больные сейчас находятся в изоляции, им оказывается медицинская помощь. Состояние больных легкой и средней тяжести.

Отмечается, что общее количество больных коронавирусом в области возросло до 19. Выздоровели от коронавируса уже трое пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Всего с начала вспышки коронавирус был подтвержден у 3 жителей города.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области количество больных коронавирусом за сутки выросло вдвое. Коронавирус подтвердили у двух жителей Хмельницкого и жителя Шепетовки.

Как известно, по состоянию на утро 1 апреля в Украине было официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом. Коронавирус уже подтвержден в 23 областях и Киеве. Количество летальных случаев от COVID-19 возросло до 17.

В Сербии член правительства умер от коронавируса Число жертв коронавируса в Италии продолжает расти
Новости Украины КоронавирусЗапорожская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь