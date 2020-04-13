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В Запорожской области увеличилось количество заболевших COVID-19

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В области заболели 85 человек

В Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщили в Запорожском областном лабораторном центре, по состоянию на утро 13 апреля в области подтверждены 85 случаев заболевания. При этом один случай стал летальным, 10 пациентов выздоровели.

В Запорожской области:

  • Подозрительных случаев - 210
  • Получено положительных результатов - 85
  • Снято с учета - 124
  • Состоящих на учете - 74
  • Выздоровели - 10
  • Летальных случаев - 1

В Запорожье:

  • Подозрительных случаев - 95
  • Получено положительных результатов - 41
  • Снято с учета - 59
  • Состоящих на учете - 36 инфицированных (на стационарном лечении - 12 дома на самоизоляции - 24)
  • Выздоровели - 6

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

Кроме этого, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. В ВОЗ отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

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