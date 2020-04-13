В Запорожской области увеличилось количество заболевших COVID-19

В Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщили в Запорожском областном лабораторном центре, по состоянию на утро 13 апреля в области подтверждены 85 случаев заболевания. При этом один случай стал летальным, 10 пациентов выздоровели.

В Запорожской области:

Подозрительных случаев - 210

Получено положительных результатов - 85

Снято с учета - 124

Состоящих на учете - 74

Выздоровели - 10

Летальных случаев - 1

В Запорожье:

Подозрительных случаев - 95

Получено положительных результатов - 41

Снято с учета - 59

Состоящих на учете - 36 инфицированных (на стационарном лечении - 12 дома на самоизоляции - 24)

Выздоровели - 6

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

Кроме этого, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. В ВОЗ отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.