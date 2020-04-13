В Запорожской области увеличилось количество заболевших COVID-19

В области заболели 85 человек
В Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Как сообщили в Запорожском областном лабораторном центре, по состоянию на утро 13 апреля в области подтверждены 85 случаев заболевания. При этом один случай стал летальным, 10 пациентов выздоровели.
В Запорожской области:
В Запорожье:
Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.
Кроме этого, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. В ВОЗ отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.