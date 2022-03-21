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В Запорожской области украинские военные подбили российский танк "Владимир" (фото)

Украинские военные уничтожили подстрелили российский танк (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Татьяна Самарук

В Запорожской области ВСУ подбили российский танк "Владимир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир".

"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "носа". Бьем врага!",- говорится в сообщении.

Украинские военные поймали российский танк "Владимир" (facebook.com/GeneralStaff)

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали местных, которые планировали передать россиянам данные о ВСУ.

Также мы писали, в Киевской области оккупанты угнали авто, переоделись в гражданскую одежду и поехали в Беларусь.

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