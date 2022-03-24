В Запорожской области трое подростков играли с боеприпасом, который сдетонировал: пострадавшие в больнице

В селе Обильное Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет и играли с ним пока он не сдетонировал. Пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"Так, в селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. Дети 2007, 2008, 2009 годов, были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Руководство Запорожской областной военной администрации напомнило, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки".

"Еще одной опасностью являются снаряды, которые не разорвались. И об этом все нужно рассказывать детям. Ведь они могут иметь вид игрушки, мобильного телефона, шариковой ручки - начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы. Противопехотные мины-бабочки имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета", - пояснили в ОГА.