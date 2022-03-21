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В Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ

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Запорожская область, Понедельник 21 марта 2022 12:35
В Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ Фото: в Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожской области усилили охрану объектов, где объемы химических веществ достаточно велики. К контролю присоединилась СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"На тех объектах, где производственный процесс этого не позволяет, а объемы химических веществ достаточно велики - к специализированным службам предприятий для усиления контроля приобщена СБУ", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также напомнили действия в случае внезапного возникновения химической опасности:

  • избегайте паники. Наденьте средства индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевую повязку и простейшие средства защиты кожи (плащ, прорезиненную накидку, резиновые сапоги).
  • по возможности немедленно оставьте зону химического загрязнения.
  • если средств индивидуальной защиты нет и выйти из района аварии невозможно, оставайтесь в помещении и немедленно и надежно герметизируйте его! Уменьшите возможность проникновения НХР – опасных химических веществ (паров, аэрозолей) в помещения: плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки, щели в рамах окон и дверей заклейте выключите источники газо-, электроснабжения и погасите огонь в печах.
  • ждите сообщений от органов власти по вопросам чрезвычайных ситуаций с помощью средств связи.
  • знайте, что поражающее действие конкретной НХР на человека зависит от ее концентрации в воздухе и продолжительности, поэтому если нет возможности покинуть опасную зону, не паникуйте и продолжайте принимать меры безопасности.
  • быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты, запас питьевой воды и другие необходимые вещи в герметичную чемодан и подготовьтесь к эвакуации.
  • предупредите соседей о начале эвакуации. Окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
  • покидая помещение (квартиру, дом) отключите источники электро-, водо - и газоснабжения, возьмите подготовленные вещи, оденьте средства защиты.
  • выходите из зоны химического заражения в сторону, перпендикулярную направлению ветра и обходите тоннели, овраги, лощины – в низинах может быть высокая концентрация НХР.
  • при подозрении на поражение НХР избегайте любых физических нагрузок, необходимо пить большое количество жидкости (чай, молоко, сок, воду) и обратиться в медицинское учреждение.
  • выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю одежду, тщательно вымойте глаза, нос и рот, по возможности примите душ.
  • с прибытием на новое место пребывания, узнайте у местных органов государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.

Напомним, сегодня около 4 утра в результате российского обстрела территории предприятия "Сумыхимпром" был поврежден один резервуар с аммиаком.

Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали аварию по утечке аммиака на предприятии "Сумыхимпром". Работники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

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