В Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ
В Запорожской области усилили охрану объектов, где объемы химических веществ достаточно велики. К контролю присоединилась СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.
"На тех объектах, где производственный процесс этого не позволяет, а объемы химических веществ достаточно велики - к специализированным службам предприятий для усиления контроля приобщена СБУ", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также напомнили действия в случае внезапного возникновения химической опасности:
- избегайте паники. Наденьте средства индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевую повязку и простейшие средства защиты кожи (плащ, прорезиненную накидку, резиновые сапоги).
- по возможности немедленно оставьте зону химического загрязнения.
- если средств индивидуальной защиты нет и выйти из района аварии невозможно, оставайтесь в помещении и немедленно и надежно герметизируйте его! Уменьшите возможность проникновения НХР – опасных химических веществ (паров, аэрозолей) в помещения: плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки, щели в рамах окон и дверей заклейте выключите источники газо-, электроснабжения и погасите огонь в печах.
- ждите сообщений от органов власти по вопросам чрезвычайных ситуаций с помощью средств связи.
- знайте, что поражающее действие конкретной НХР на человека зависит от ее концентрации в воздухе и продолжительности, поэтому если нет возможности покинуть опасную зону, не паникуйте и продолжайте принимать меры безопасности.
- быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты, запас питьевой воды и другие необходимые вещи в герметичную чемодан и подготовьтесь к эвакуации.
- предупредите соседей о начале эвакуации. Окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
- покидая помещение (квартиру, дом) отключите источники электро-, водо - и газоснабжения, возьмите подготовленные вещи, оденьте средства защиты.
- выходите из зоны химического заражения в сторону, перпендикулярную направлению ветра и обходите тоннели, овраги, лощины – в низинах может быть высокая концентрация НХР.
- при подозрении на поражение НХР избегайте любых физических нагрузок, необходимо пить большое количество жидкости (чай, молоко, сок, воду) и обратиться в медицинское учреждение.
- выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю одежду, тщательно вымойте глаза, нос и рот, по возможности примите душ.
- с прибытием на новое место пребывания, узнайте у местных органов государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.
Напомним, сегодня около 4 утра в результате российского обстрела территории предприятия "Сумыхимпром" был поврежден один резервуар с аммиаком.
Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали аварию по утечке аммиака на предприятии "Сумыхимпром". Работники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.
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