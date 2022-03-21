Фото: в Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ (ssu.gov.ua)

В Запорожской области усилили охрану объектов, где объемы химических веществ достаточно велики. К контролю присоединилась СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.