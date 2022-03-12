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В Запорожской области российский танк переехал "Таврию": погибли двое мужчин и ребенок

Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области между селами Ореховского района оккупанты танком переехали легковой автомобиль. В результате погибли двое мужчин и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что автомобиль "Таврия" двигался между селами Нестерянка и Мирное, а затем остановился на обочине. Российские военные преступники переехали машину танком.

В результате действий оккупантов погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в пылающей машине.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, СБУ перехватила разговор оккупантов под Харьковом. Российский военный рассказал, что им разрешили стрелять по гражданскому населению.

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