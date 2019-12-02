В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского сектора реагирования патрульной полиции Каменско-Днепровского отделения полиции Энергодарского отдела полиции в Запорожской области, который сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что полицейского обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский, управляя автомобилем марки Daewoo в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшая женщина является инвалидом детства и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее во Львовской области пьяный полицейский устроил ДТП, в результате которого погиб человек.

РБК-Украина писало, что в Кропивницком сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина скончался.