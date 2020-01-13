В Запорожской области произошло массовое ДТП с участием авто полиции и "скорой помощи"

В понедельник, 13 января, в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого семь автомобилей получили повреждения, включая авто полиции и "скорой помощи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, на скользкой дороге водительница легкового авто "Форд" потеряла управление и выехала на обочину. Женщина сообщила об аварии в полицию. Также на место ДТП выехали медики.

Пока бригада "скорой помощи" оказывала пострадавшей помощь, а полицейские составляли протокол, другой автомобиль врезался в "скорую", а та зацепила авто правоохранителей. В следствии, на место ДТП вызвали еще один наряд полиции и дополнительную бригаду медиков.

В результате во второй автомобиль "скорой помощи" въехал водитель на авто Dodge, который также зацепил и автомобиль Audi, двигающийся по трассе.

В совокупности семь автомобилей получили механические повреждения (среди них две полицейские спецмашины и автомобиль "скорой помощи"). В результате аварии пострадавших нет.

Фото с места ДТП (061.ua)

Напомним, ранее в полиции рассказали детали ДТП в Днепропетровской области с 4 погибшими. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в пруд.

Также РБК-Украина писало, что ночью 12 января, в Киеве на бульваре Дружбы Народов случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще четверо человек травмированы.



